В Багдаде рядом с посольством США упала ракета

По уточненной информации телестанции, ракета упала рядом со штаб-квартирой командования совместными операциями ВС Ирака. Сработали сирена воздушной тревоги. Данных о жертвах и пострадавших нет.

Сразу после обстрела силовики начали поиск места, откуда был произведен пуск, и установили, что нацеленная на американское посольство ракета была запущена рядом с Народным стадионом.

Обстрел совершен накануне начала первого этапа стратегического диалога между Ираком и Соединенными Штатами. Должностные лица двух стран обсудят в четверг актуальные вопросы взаимодействия в сфере политики, безопасности, энергетики и культуры. Заместитель госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл будет вести эти обсуждения вместе с представителями министерств обороны, финансов, энергетики и других ведомств, а также их иракскими коллегами.