В прошлом месяце фирмами по недвижимости здесь было заключено 527 контрактов, что на 36 процентов меньше по сравнению с таким же периодом 2019 года.

Например, в столице Эстонии — Таллине в мае текущего года цена квадратного метра квартиры заметно выросла при меньшем количестве сделок.

В мире сейчас ситуация тревожная не только в сфере туризма, отельного, ресторанного бизнеса, авиа- и автомобильной отраслях. Риэлторы во многих странах, как и прогнозировалось в начале коронакризиса, подсчитывают убытки — продажа и сдача квартир в аренду резко упали. Однако так не везде.

А некоторые аналитики этого рынка и вовсе недоумевают: цена квадратного метра в столице Эстонии поднялась в среднем до 2127 евро. Это говорит о том, что, несмотря на сложную ситуацию, рост составил 9 процентов к маю прошлого года.

Есть немало опций в Старом городе Риги. Так, например, 3-комнатная квартира неподалеку от Домской площади площадью чуть более 100 метров, обойдется покупателю в 312 тысяч евро. Другая, размером в 86 квадратных метров, стоит круглую сумму — 300 тысяч.

Агентства по недвижимости расхваливают свои предложения, аргументируя выгодность вложений в жилье, расположенное в престижных кварталах.

Аренда — тоже популярный вид пользования квартирами в центре Риги. Снять трехкомнатное «гнездо» в новом проекте обойдется в 700 евро в месяц. Эти данные сделала доступной компания Mercury Group.

Другое агентство - City24.lv констатирует в последние две недели рост интереса к недвижимости, который превысил допандемический уровень.

«Люди просто устали бояться и понимают, что жизнь продолжается даже в условиях кризиса», - объясняет ситуацию Эвия Дзените, руководитель отдела продаж компании Latio, крупного игрока на рынке недвижимости в Латвии.

Оптимизм вселяет и только что ставший известным факт, что Латвия вошла в мировой топ-10 по надежности инвестиций в жилье, составленный компанией Remote Ventures.

Четырнадцать параметров были критерием для присвоения места в рейтинге: рост ВВП в стране, возможность получения визы, вида на жительство или гражданства, курс местной валюты к доллару, цена на жилье, и другие. Каждый параметр оценивался по 10-балльной или 5-балльной шкале., всего набрать можно было не более 100 пунктов.

Первое место заняла — на удивление многих экспертов — Колумбия (61,5 балла), на втором оказалась Черногория (60,7), на третьем расположилась Болгария (60,4). Латвия вышла на 9-е место с оценкой в 54,3 балла.