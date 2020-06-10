Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 02:16

Одним из главных пострадавших от коронакризиса стала, безусловно, нефть. Она сейчас переживает не лучше свои дни. Годы, когда баррель стоил более 100 долларов, – так давно позади, будто их и не было вовсе. Ужасаясь в 2014 году, в начале сланцевой революции, когда черное золото со 110 долларов обвалилось до 50, мы и в самом кошмарном сне не могли увидеть, что настанут времена, когда ее цена буквально обнулится. Кстати, после 2014-го нефть стала постепенно восстанавливаться и в последние годы цены на нее были более-менее стабильны, не сползая в крайности ни в одном, ни в другом направление – в среднем от 50 до 70 долларов за баррель. А теперь вот, если она чуть переваливает за 30 долларов, - мир буквально ликует.

Нельзя не заметить, что цена в 50-70 долларов была естественным, разумным компромиссом между спросом и предложением: достаточно дешево, чтобы страны-потребители не чувствовали себя удушенными дороговизной, и в то же время вполне приемлемо, чтобы у производителей не возникали бюджетные проблемы. Такого обвала, как с приходим коронакризиса, никто, естественно, не ждал – пандемия со всеобщим карантином, к счастью, редкий гость у нас. Однако, хотя прогнозы по эпидемиологической обстановке весьма противоречивые - то корона отступает, то, напротив, распространяется с усилившейся скоростью - пора подумать о будущем вообще и о нефти, в частности. Надо сказать, что черное золото сегодня в предположениях типа «мир никогда не будет прежним» является одной из самых топовых тем. Хотя, на мой взгляд, сама постановка вопроса по поводу мира – очевидное преувеличение: увы, мир очень скоро будет до скукоты тот же, что и был до пандемии, и даже самым скромным предположениям, например, насчет роста объема дистанционной работы, не суждено будет сбыться. Во всяком случае карантин еще не закончился, а работодатели уже зовут сотрудников в офисы и посылают куда подальше дистанцию. Уже сейчас очевидно, что для возвращения всего на свете к состоянию «до короны» требуется только одно – время. И не слишком много. Уже к 2021 году Всемирный банк и Международный валютный фонд прогнозируют возобновление роста экономики. Бог даст, к 2022 году мы будем вспоминать карантин как какое-то далекое и давнее недоразумение.

Ну и на фоне этих футуристических предположений о начале очередного этапа эволюции Хомо Сапиенс было бы странно обойти стороной нефть. Если же суммировать все прогнозы, то получится примерно следующее: нефть никогда не подорожает, вообще утратит статус особенного товара и окажется в одном ряду с металлом, углем, пшеницей, устрицами и микроволновками. А со временем полностью исчезнет, так как ее вытеснит альтернативная энергетика. Наверное, однажды все так и будет. Однажды весь мир пересядет на электромобили и зажжет лампочки с помощью солнца, ветра и термоядерного синтеза. Все это было бы и без карантина, о котором к тому времени не будут писать даже в учебниках истории. Вопрос только в том – когда… Через пару сотен лет?! Надеюсь, что экономисты, эксперты и футурологи, говоря «мир больше не будет таким, каким был», имеют в виду не 2300 год, а хотя бы 2025-й или, на худой конец, 2030-й… На самом же деле тот нефтяной обвал, который нас постиг – дело случайное и эпизодическое. И связано оно не с фундаментальными изменениями или невероятным ростом альтернативных энергетических технологий, а банально с тем, что весь мир оказался взаперти. Когда-то это закончится - самолеты начнут летать, машины ездить, заводы работать. Надежд на то, что в обозримом будущем нефть доползет до 100 долларов за баррель, конечно, нет, но вот 50 или 60 – вполне реально даже уже 2021-м. Проблема в том, что человечество придумало очень много различных альтернативных видов энергетики, но ни одного такого, чтобы был дешевый и выдавал электричество в большом количестве. Это видно даже по энергетике, где топливное разнообразие гораздо выше, чем в других секторах экономики. Что только ни придумали инженеры и ученые - гидроэлектростанции, ветер, солнце, но при этом сейчас, в ХХI веке, 46% мировой выработки электроэнергии приходится на банальный, грязный, вонючий и ужасный с точки зрения экологии вид топлива – уголь. А в тех секторах, где применяется нефть, альтернатив еще меньше, чем в угольной энергетике. Нельзя построить трактор на атомной энергии, а автомобиль на солнечной энергии потребует такой огромной батареи, что об этом даже думать не стоит. Есть, конечно, гибридные автомобили, есть великий Илон Маск, есть, как утверждают финансисты, «тренд» на экологически чистые автомобили. Но, во-первых, что значит экологически чистые? Любой самый электрический электромобиль требует зарядки. Если, скажем, вместо миллиона бензиновых автомобилей на улицу выйдут миллион электрокаров, то хоть они и не будут заливать бензин, но зато будут подключаться к розетке. И если учесть, что, как уже было сказано, 46% выработки электроэнергии – это уголь, то экология получается так себе, не очень. Кроме того, очень сложно представить себе грузовики на батарее, не говоря уже про поезда и самолеты, строительную и сельхозтехнику, танки, в конце концов.