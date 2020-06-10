Как и всякие большие открытия, находка этого так называемого «Йеллестадского корабля» случилась неожиданно в 2018 году: местный фермер проводил мелиорационные работы на своей земле и обратил внимание, что один из холмов, судя по всему, искусственного происхождения.

Археологи и исследователи эпохи викингов наконец дождались сенсации: на юге от столицы Норвегии — Осло — около фермы Йеллестад найден, вероятно, самый большой до сих пор корабль викингов. Раскопки начнутся, несмотря на коронавирус, в середине июня. Археологи рассчитывают открыть миру судно, возраст которого около 1200 лет! Об этом рассказал журналист и историк Вьестурс Спруде.

Он пригласил специалистов, которые с помощью георадара констатировали, что на глубине полметра находится древний корабль — как известно из предыдущих исследований, викинги использовали такие плавсредства в качестве своеобразного саркофага для погребальных церемоний. Как показал прибор, корабль имеет длину в 20 метров. С этой точки зрения, он не отличается от найденных 100 и более лет назад двух суден викингов, - из Гокстада и Осеберга, которые выставлены в Осло, в Музее кораблей викингов.

Корабль из Осеберга был раскопан в 1905 году, и на протяжении 115 лет специалистам в Норвегии ничего подобного находить не удавалось.

Речь идет о так называемых длинных кораблях. Их строили не для торговли, а для военных целей - для дальних морских путешествий, для набегов. На сегодня известны 15 таких более или менее сохранившихся находок. Но Йеллестадский экземпляр один из самых древних, не говоря о том, что эта находка имеет большую историческую ценность.

Первоначальное сканирование покрытого землей корабля не показало наличие на его борту погребенных останков людей.

Но, как считает один из руководителей проекта специалист Норвежского музея истории культуры Кристиан Лексен-Редсруд, они там должны быть. Совершенно ясно, говорит специалист, что погребенная персона в регионе фьордов близ Осло, недалеко от современного города Халден, занимала высокий социальный статус. Так как похоронена была в прекрасном корабле, внутри насыпанного сверху холма.

Прошлой осенью археологи с помощью зондирования получили образцы дубового киля корабля. После исследований выяснилось, что дерево для постройки судна было срублено после 732 года.

По предварительным расчетам, захоронение было осуществлено между концом VIII и началом X века, что соответствует ранней эпохе викингов в Северной Европе. Исторически это было очень неспокойное время, когда еще государства континента не были централизованы, и разные местные влиятельные конунги конкурировали между собой.

Окрестности фьордов Осло, где найден Йеллестадский корабль, историкам хорошо известны многими находками-артефактами. Эта территория была обжитой еще 1500 лет до нашей эры. Специалисты знают в этих краях немало древних стоянок человека и мест захоронений. Неподалеку отсюда есть Йелхойгенская гора — второй по величине погребальный курган в Норвегии, возникший около 500 года с начала нашей эры. Так что Йеллестад издревле был традиционным и особенным местом для таких целей.

Интересно, что корабль — не единственная находка. В окрестностях этого места с помощью георадара специалистами были обнаружены и пять, так называемых, «длинных» домов. Эти постройки типа сараев, с одним помещением были характерны, как для эпохи викингов, так и для более ранней эпохи.

Ученые подчеркивают, что упомянутый корабль из Осеберга, длиной около 21 метра и шириной в 5 метров, был построен около 820 года и является одной из исторических икон Норвегии с берегов фьордов Осло. Вполне возможно, что властители из Йеллестада и Осеберга знали друг друга при жизни или хотя бы слышали друг о друге.

Важность находки для государства оценили власти Норвегии: для раскопок были срочно выделены немалые деньги — 1,43 миллиона евро, вписанные в бюджет текущего года.

Образцы киля, полученные археологами свидетельствуют, что высокая влажность и минеральные удобрения, используемые в сельском хозяйстве почти полностью «съели» деревянные части корабля, сохранив часть киля.

Очищая слой за слоем пострадавшую конструкцию, археологи буду производить 3D- сканирование не только корабля, но и отпечатков, оставленных древесиной на почве. Все еще сохранившиеся деревянные части после открытия будут содержаться какое-то время во влажной среде, чтобы спасти их. Потом они будут пропитаны содержащим древесину полиэтиленгликолем.

Хотя Йеллестадский корабль сохранился не так хорошо, как его музейные собратья, с точки зрения исторического знания останки могут быть более ценными, чем ранее найденные.

Ученые предполагают, что на его борту может быть захоронен местный правитель или даже его соратники. Там же могут быть найдены ценные вещи той эпохи, которые должны были, по верованиям эпохи, быть у умершего в загробном мире.

«Если это был мужчина — найдем оружие, если — женщина — много украшений. Но в любом случае, там должны быть и бытовые предметы — кружки, горшки. Лучше всего сохраняются изделия из драгоценных металлов — золота, серебра. Сохраняются хорошо и стеклянные предметы, и украшения из драгоценных камней», - рассказывает К.Лексен-Редсруд.

Раскопки вблизи границы со Швецией начнутся в середине июня и продлятся, как минимум, пять месяцев.

Кто знает, может быть потом реконструированный Йеллестадский корабль станет новым экспонатом музея и центром притяжения для тех, кому интересна богатая история легендарных викингов.