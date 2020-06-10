Трамп намерен возобновить встречи со своими сторонниками на митингах

Президент США Дональд Трамп собирается вернуться к формату выступлений на митингах своих сторонников, сообщают журналисты президентского пула.

Как заявил Трамп, первый такой митинг пройдет в Оклахоме, после него запланированы встречи во Флориде, Аризоне и Северной Каролине. При этом точные даты не назывались.

Встречи Трампа с избирателями на стадионах или больших открытых площадках были приостановлены с марта из-за распространения в стране коронавируса. В настоящее время во многих штатах смягчаются ограничительные меры, однако крупные собрания граждан пока не разрешены почти нигде.