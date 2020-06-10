Захра Новрузова, специально для haqqin.az 03:12

Ровно год назад в Казахстане прошли президентские выборы, в которых впервые не участвовал бессменный лидер страны Нурсултан Назарбаев, добровольно сложивший полномочия в марте 2019 года. Исполнявший обязанности президента Касым-Жомарт Токаев 12 июня 2019 года был назван победителем выборов. Первый его год на посту президента выдался сверхнасыщенным. Хотя поначалу казалось, что он обречен быть главой государства в тени своего предшественника, вроде бы объявившего об уходе с Олимпа, но на деле сохранивший себе важные права, и что еще важнее - некоторые не последние в Казахстане должности: председателя Совбеза и лидера доминирующей партии «Нур Отан».

Такому восприятию ситуации способствовал и сам Токаев, объявивший о полной преемственности курса и приверженности к реализации стратегических программ Нурсултана Назарбаева. Говоря же о непосредственных задачах на посту президента, Токаев отделался общими тривиальными обещаниями: повысить эффективность экономики, улучшить качество жизни казахстанцев, развивать демократизацию общества. Но слова как-то разошлись с делом. В данном случае - в хорошем смысле. Не обещая ничего сверхъестественного, избегая громких заявлений, Токаев выдвинул идею «слышащего государства» и тут же без обсуждений, не откладывая в долгий ящик принялся за ее реализацию на деле, незаметно превратив эту идею в некую новую философию казахстанской государственности: народ должен иметь возможность спрашивать с представителей власти, а власть – реагировать на это. Без надежной прямой коммуникации с населением, повысить его социальный уровень невозможно, убежден президент Казахстана. Касым-Жомарт Токаев провел массу встреч и переговоров, объехав буквально всю страну, и не только проникшись ее проблемами, нанес важные визиты в Россию, Китай, США, страны Европы. Анализируя первый или начальный этап президентства Токаева, эксперты в целом единодушны – транзит власти прошел успешно, при соблюдении Конституции, не оставил тени сомнений в легитимности, а также в том, что новый президент в минимальные сроки заручился доверием народа. Но дальше пошло не так гладко. Возникли трудности, на которых легко можно было поскользнуться. Спустя две недели после выборов Казахстан содрогнулся от взрывов в Арыси, еще через несколько месяцев – крушение самолета около Алма-Аты, после чего грянула новая беда – кровавые беспорядки в Кордае, от которых страна только начав отходить, вынуждена была со всем миром принять коронавирусный вызов. Страну пришлось закрывать, вводить чрезвычайное положение. Не стоит забывать и о том, что промежутки между перечисленными событиями плотно занимали регулярные акции протеста различного толка, в том числе и политического. Ни одно из драматических или неприятных событий не обошлось без реакции президента. Для оперативной коммуникации с обществом Токаев избрал Twitter. В целом же показал себя открытым политиком, не чурающимся частых прямых контактов с населением и выездом на место того или иного происшествия. Так он без раздумий выехал в Арысь, где взорвались старые военные склады, при том, что угроза продолжала существовать. Токаев застал удручающую картину фактических руин городской инфраструктуры. Президент взял под личный контроль полное восстановление 75-тысячного города. Благодаря этому, Арысь была реконструирована в рекордные три месяца.

Аналогичным образом поступил Токаев в мае, когда в Туркестанской области Казахстана произошло наводнение. Под его личным контролем из полутора десятка населенных пунктов было эвакуировано более 30 тыс. человек. Теперь регион в стадии восстановления. Наблюдатели тем не менее подмечают, что Токаев немного замешкался с выездом в Жамбылскую область, когда там вспыхнули беспорядки на этнической почве – если бы президент прибыл чуть раньше в злополучный Кордайский район, где казахи схлестнулись с дунганами, то восстановить порядок было бы намного быстрее, легче и с меньшими трагическим последствиями. Но и запоздалым приезд президента не назвать, и его роль в утихомиривании ситуации недооценивать никак нельзя. А потом пришел коронавирус. Токаев одним из первых на постсовестком пространстве заявил о необходимости поддержки бизнеса государством. Особенно среднего и мелкого. По распоряжению президента, кредитование было сохранено на допандемическом уровне, более 4 миллионов человек, лишившихся работы, получили прямую финансовую помощь, еще более миллиона – продуктовые наборы. Токаев поставил новую главную задачу – восстановить экономику в возможные минимальные сроки... Влиятельное американское издание The Wall Street Journal назвало Касым-Жомарта Токаева реформатором… едва ли не сразу после победы в президентских выборах. Глава государства, не умоляя заслуг первого президента Нурслутана Назарбаева объявил о проведении в стране реформ, вначале политической, а затем и в экономической сфере. Первым его шагом после протестной предвыборной весны прошлого года стало создание Национального совета общественного доверия (НСОД) – консультативной группы экспертов и общественников, которая должна была очертить контуры реформ и представить соответствующие предложения. В ходе заседаний НСОД Токаев обозначал ключевые параметры политических реформ, так, чтобы их суть впоследствии не выхолащивалась, превращая затею в косметический ремонт. Главное на этом поприще – чуть ли официальный запрет на существование однопартийного парламента и создание парламентской оппозиции. Следующий шаг – принятие закона о мирных собраниях. Его «протаскивание» далось тяжело – велики опасения в том, что послабление гаек может обернуться тем, что механизм пойдет вразнос. Тем не менее, Токаев рискнул. Теперь в Казахстане для проведения митингов в ходу уведомительная форма. Научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Александр Воробьев сказал haqqin.az, что проводимая политическая реформа в Казахстане соответствует духу времени: информированность и гражданская активность населения растут. Но власти при этом хотят, чтобы активность населения не была бесконтрольной и оставалась в определенных политических рамках, не выходя за пределы некоего очерченного круга целей. А вот экономические реформы, которые Токаев потребовал в начале 2020 года, по его мнению, пока не оформились даже в программу действий из-за эпидемии коронавируса, падения цен на нефть и, как следствие, спровоцированного этими факторами экономического кризиса. Пробуксовка экономических реформ пусть и по объективным причинам не может не озаботить Токаева. Ведь одним из краеугольных камней его программы было провозглашено улучшение жизни граждан, увеличение их доходов. Добиваться этого президент намерен и эффективным управлением. «Нам нужен обновленный и компактный госаппарат, быстро и оперативно принимающий решения, реагируя на изменение обстановки. Следует переосмыслить суть концепции электронного правительства, полностью вывести в режим онлайн операции по получению консультаций, справок, подачи заявлений. Общение между бизнесом и государством полностью перевести в цифровой формат и сделать бесконтактным. Для этого будет завершена оцифровка всего процесса получения государственных услуг и мер поддержки. Важно придать новый импульс всем процессам цифровизации экономики и общества», - такую уже вполне конкретную задачу поставил он перед правительством. Таким образом, понятно, что реформистская повестка вряд ли уйдет на второй план. Во всяком случае в ближайшее время. Одной из главных задач Касым-Жомарта Токаева, как уже отмечалось, стал выход из тени первого президента Нурсултана Назарбаева, который, сложив полномочия, через некоторое время проявил такую активность, что стало казаться – патриарх сожалеет о сделанном. Подобная ситуация послужила возникновению теории о вероятном двоевластии в Казахстане. В октябре был подписан закон, формализовавший согласование с Назарбаевым кандидатов на государственные посты. При всем этом первый и второй президенты периодически выступали с противоречивыми заявлениями. Такая «неопределенность» не осталась незамеченной и международным сообществом. После некоторых колебаний на крупные мероприятия приглашения в Казахстан стали отправляться чаще… на имя Нурсултана Назарбаева. Именно Назарбаев представлял Казахстан в прошлом году на параде Победы в Москве, потом - на бакинском саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств, а спустя несколько дней присутствовал на церемонии интронизации императора Японии. Еще через какое-то время Назарбаев принял участие в саммите глав государств Центральной Азии. Но в последнее время экс-президент по каким-то причинам все реже бывает на международных мероприятиях. Его не оказалось на онлайн-встрече глав государств ЕАЭС, хотя в прошлом году его избрали почетным председателем наднационального органа союза, нередко называемого его детищем. А на парад Победы в Москву 24 июня президент России Владимир Путин пригласил уже Касым-Жомарта Токаева. Не исключено, что приглашен и Назарбаев, но об этом пока ничего не известно.