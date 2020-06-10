Али Керимли проиграл в суде Айдыну Алиеву в Народном Фронте новые вихри
Накануне в Насиминском районном суде прошло разбирательство по иску бывшего председателя Контрольно-ревизионной комиссии Партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА), оппозиционера Айдына Алиева к председателю партии Али Керимли. Заседание прошло под председательством судьи Рашида Самедова. Защита Али Керимли участия в заседании не принимала.
На предыдущем заседании истец Айдын Алиев представил документы, свидетельствующие о незаконном исключении из рядов партии зампредседателя Нефтчалинской районной организации ПНФА Алекпера Заидова.
На заседании Айдын Алиев рассказал, что с 1995 года является членом ПНФА. 27 сентября 2015 года на съезде партии был избран членом Контрольно-ревизионной комиссии, а затем стал и ее председателем. По его словам, председателю партии Али Керимли не понравилось его избрание на пост главы контролирующей комиссии.
«Али Керимли создал в партии режим жесткой единоличной диктатуры. А тех, кто возражал против его антидемократических действий, он очернял самым грязным способом. Али Керимли годами обманывает нас и народ. А сейчас он вводит в заблуждение молодежь, вовлекая новое поколение в свои грязные игры», - заявил Айдын Алиев.
Оппозиционер особо подчеркнул, что Али Керимли мешал ему нормально работать.
«Он делал это специально. Поскольку было раскрыто, как он присваивал денежные средства, поступающие для нужд партии. Взносы и другие поступления Али Керимли держал под личным контролем, и его не устраивал такой идейный и честный человек, как я», - сказал истец.
А.Алиев выступил с ходатайством о признании некоторых подписей в протоколе об исключении его из рядов ПНФА фальшивыми. Суд удовлетворил это ходатайство. Согласно сведениям Государственной пограничной службы, одна из подписавших протокол о его исключении из партии – Солмаз Гусейнова с 1 июня 2019 года находилась в Турции и вернулась в страну аж 13 июня 2019 года. Таким образом, 10 июня 2019 года – в день подписания протокола об исключении Айдына Алиева из рядов ПНФА Солмаз Гусейновой в стране не было. Подпись С.Гусейновой была сфальсифицирована.
После этого Айдын Алиев озвучил несколько претензий в связи с финансированием ПНФА. Он заявил, что в тот период, когда он являлся председателем Контрольно-ревизионной комиссии, не было ни одного законного источника финансирования ПНФА, а сборы и взносы присваивал лично Али Керимли.
Айдын Алиев попросил суд направить запрос в прокуратуру для проведения всестороннего и объективного расследования по факту присвоения Али Керимли членских взносов.
Выступивший адвокат Айдына Алиева – Васиф Мирзоев заявил, что Али Керимли избавляется от всех в ПНФА, кто критикует и выступает против него.
«Документ об исключении Айдына Алиева из рядов партии не имеет никаких оснований, ибо член Президиума партии Солмаз Гусейнова находилась в это время за пределами Азербайджана. Также, согласно уставу партии, некоторые лица, принявшие участие в заседании Президиума, не являлись членами этого органа партии. Хотя в уставе партии говорится, что члены Президиума избираются из числа членов Верховного совета партии. Фуад Гахраманлы, Гезаль Байрамлы и Мамед Ибрагим, которые указаны в качестве тех, кто принимал участие в заседании, действовали незаконно. Все они выполняли поручение Али Керимли. Мы видим грубое нарушение устава партии. Поэтому я прошу суд отменить решение Президиума ПНФА об исключении Айдына Алиева из рядов партии и вынести решение о восстановлении его в должности председателя Контрольно-ревизионной комиссии», - заявил адвокат.
Затем судья Рашид Самедов огласил решение суда.
Суд своим решением удовлетворил иск Айдына Алиева против Али Керимли «Об аннулировании решения собрания и восстановлении членства Айдына Алиева в ПНФА и на должность председателя Контрольно-ревизионной комиссии».
Решение общего собрания Президиума ПНФА от 10 июня 2019 года было аннулировано.
Кроме того, было принято решение восстановить истца Алиева в качестве члена ПНФА и председателя Контрольно-ревизионной комиссии партии.