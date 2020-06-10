Спартак Гасанов, отдел информации 03:36

Накануне в Насиминском районном суде прошло разбирательство по иску бывшего председателя Контрольно-ревизионной комиссии Партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА), оппозиционера Айдына Алиева к председателю партии Али Керимли. Заседание прошло под председательством судьи Рашида Самедова. Защита Али Керимли участия в заседании не принимала. На предыдущем заседании истец Айдын Алиев представил документы, свидетельствующие о незаконном исключении из рядов партии зампредседателя Нефтчалинской районной организации ПНФА Алекпера Заидова.

На заседании Айдын Алиев рассказал, что с 1995 года является членом ПНФА. 27 сентября 2015 года на съезде партии был избран членом Контрольно-ревизионной комиссии, а затем стал и ее председателем. По его словам, председателю партии Али Керимли не понравилось его избрание на пост главы контролирующей комиссии. «Али Керимли создал в партии режим жесткой единоличной диктатуры. А тех, кто возражал против его антидемократических действий, он очернял самым грязным способом. Али Керимли годами обманывает нас и народ. А сейчас он вводит в заблуждение молодежь, вовлекая новое поколение в свои грязные игры», - заявил Айдын Алиев. Оппозиционер особо подчеркнул, что Али Керимли мешал ему нормально работать. «Он делал это специально. Поскольку было раскрыто, как он присваивал денежные средства, поступающие для нужд партии. Взносы и другие поступления Али Керимли держал под личным контролем, и его не устраивал такой идейный и честный человек, как я», - сказал истец. А.Алиев выступил с ходатайством о признании некоторых подписей в протоколе об исключении его из рядов ПНФА фальшивыми. Суд удовлетворил это ходатайство. Согласно сведениям Государственной пограничной службы, одна из подписавших протокол о его исключении из партии – Солмаз Гусейнова с 1 июня 2019 года находилась в Турции и вернулась в страну аж 13 июня 2019 года. Таким образом, 10 июня 2019 года – в день подписания протокола об исключении Айдына Алиева из рядов ПНФА Солмаз Гусейновой в стране не было. Подпись С.Гусейновой была сфальсифицирована.