Северная Корея посоветовала США «держать рот на замке»

Как передает Интерфакс со ссылкой на заявление Квона, дипломат подчеркнул, что "устал от двуличности США, которые стремятся остановить межкорейские отношения, когда они показывают признаки прогресса...".

Он добавил, что не только для США, но и для "успешных президентских выборов" Вашингтону было бы полезно "держать рот на замке", если американские власти не хотят пройти через "что-то ужасное".

Ранее в США подвергли критике решение КНДР прекратить контакты с Южной Кореей и призвали Пхеньян возвратиться за стол переговоров.

Во вторник северокорейские власти объявили, что блокируют линии связи с Южной Кореей. По данным Центрального телеграфного агентства Кореи, это первый шаг к полному отключению всех средств связи с Сеулом. В течение нескольких дней Пхеньян предупреждал Сеул о возможности закрытия Межкорейского отделения связи и других проектов, если Южная Корея не помешает "перебежчикам отправлять листовки и другие материалы на север".