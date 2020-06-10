Турция в числе безопасных стран для туризма

Всемирный совет по туризму и путешествиям, объединяющий участников туриндустрии, признал безопасными направлениями для отдыха этим летом Португалию, Турцию и Саудовскую Аравию, говорится в информации, опубликованной на сайте организации.

Эти страны внедрили специальные протоколы безопасности. В заявлении совета отмечается, что протоколы безопасности должны помочь путешествующим выбрать такое место для отдыха, где будут соблюдаться международные стандарты гигиены и здравоохранения. Эти протоколы одобрила Всемирная туристская организация ООН, передает РИА Новости.

Среди популярных европейских направлений упомянуты Мадрид, Севилья и Барселона. С возобновлением туристической деятельности эти списки будут пополняться новыми безопасными для путешественников направлениями.