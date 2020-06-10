Корона-вечеринка обошлась принцу в 10 тысяч евро штрафа
Бельгийский принц Йоахим, второй сын принцессы Астрид Бельгийской и эрцгерцога Лоренца Австрийского-Эсте, должен заплатить штраф размером в 10 400 евро за нарушение карантинных правил в Испании. Об этом сообщило агентство AFP, ссылаясь на испанские власти.
28-летний Йоахим в конце мая приехал на стажировку в Кордову, где посетил несколько вечеринок. После одной из них, проходившей в частном доме, в которой приняли участие около 30 человек, он почувствовал недомогание и спустя два дня получил позитивный результат теста на коронавирус. По действовавшим тогда в Испании правилам было запрещено собираться группами более чем 15 человек.
В качестве племянника короля Бельгии Филиппа, принц занимает десятое место в очереди престолонаследия.