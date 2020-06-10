Вкладчикам Atabank и Amrahbank вернули 47 миллионов манатов

Фонд страхования вкладов с 1 июня 2020 года приступил к выплате компенсаций по вкладам в находящихся в процессе ликвидации ОАО Atabank и ОАО Amrahbank, говорится в сообщении Фонда.

По состоянию на 10 июня 2020 года, выплачена компенсация на сумму 47,1 млн манатов.

Компенсации по защищенным вкладам выплачиваются в безналичном порядке путем перечисления на дебетовые карты ОАО «Капитал Банк» и посредством системы быстрых денежных переводов «Хазри» в 35 филиалах.