Студенты БГУ получили «Студенческие смарт-карты»

Студентам Бакинского государственного университета розданы «Студенческие смарт-карты» Kapital Bank. Карты предоставлены по инициативе Министерства образования, Центрального банка и БГУ, при поддержке Kapital Bank и Mastercard.

С помощью новых карт студенты смогут получать стипендию, а также осуществлять любые платежи как внутри страны, так и за рубежом. Проживающие в регионах родители студентов могут с легкостью отправлять финансовые средства своим детям, сажая деньги непосредственно на студенческую карту.

Смарт-карты будут использоваться при входе в университет, библиотеку и читальные залы. В будущем планируется дальнейшее расширение возможностей студенческой смарт-карты, использование ее в общественном транспорте, специальных дисконтных кампаниях для студентов и других сферах услуг. Также продолжается работа по разработке специальных карт для учителей, их презентация впервые состоится после восстановления образовательного процесса.

Отметим, что студентам UNEC, Бакинского инженерного университета и других учебных заведений уже были вручены «Студенческие смарт-карты». В будущем аналогичные карты будут выданы и другим вузам.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 101 филиале и 15 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.