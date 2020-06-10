Четыре страны, у которых могут отнять матчи футбольного Евро-2020

Отдел спорта 10:42

В то время как Баку и еще семь европейских городов предоставили УЕФА правительственные гарантии о готовности проводить матчи чемпионата Европы, перенесенного на лето 2021 года, четыре страны до сих пор официально не подтвердили свой статус хозяев турнира, сообщает haqqin.az со ссылкой на ТАСС.

Исполком УЕФА, на котором должны были обсуждаться вопросы подготовки к чемпионату Европы, был запланирован на 27 мая, однако был перенесен на 17 июня. Тогда же впервые в Европейском футбольном союзе публично признали, что есть проблемы при подготовке к Евро-2020. Причиной переноса заседания исполкома УЕФА стало наличие нерешенных вопросов, связанных с проведением чемпионата Европы. 19 мая авторитетное британское издание The Times сообщило, что главный город Евро-2020 Лондон, в котором, помимо трех игр групповой стадии и одного матча 1/8 финала, пройдут также полуфиналы и финал, еще не предоставил гарантий проведения встреч следующим летом. По информации издания, столица Англии не собирается отказываться от матчей чемпионата Европы, а задержка связана с подтверждением гарантий от местных властей. Кроме того, должны быть урегулированы вопросы относительно отмены запланированных на «Уэмбли» на июнь и июль 2021 года концертов и матчей низших футбольных лиг Англии. С того момента прошел почти месяц, однако правительственные гарантии со стороны англичан в УЕФА так и не были направлены, и теперь проведение матчей в Лондоне под большим вопросом.

Ситуация, сходная с лондонской, наблюдается еще в трех городах-организаторах чемпионата Европы. Они проделали многолетний путь по подготовке к турниру и успели подтвердить УЕФА намерение провести игры в новые сроки, но камнем преткновения стали правительственные гарантии. На данный момент они есть у Азербайджана (Баку), России (Санкт-Петербург), Дании (Копенгаген), Испании (Бильбао), Ирландии (Дублин), Румынии (Бухарест), Шотландии (Глазго) и Нидерландов (Амстердам). Менее определенной выглядит ситуация в Венгрии (Будапешт), Германии (Мюнхен) и Италии (Рим). Так, пресс-служба Венгерской футбольной федерации в середине апреля заявляла о том, что до конца месяца предоставит все необходимые гарантии, однако после указанного срока перестала давать полноценные комментарии и переадресовывала все вопросы в УЕФА.