Европарламент поддержал территориальную целостность Азербайджана

Докладчики Европейского парламента по Азербайджану Желена Завко, по Армении Траян Бэсеску и сопредседатель Комитета по парламентскому сотрудничеству ЕП по Азербайджану, Грузии и Армении Мария Кальюранд приняли совместное заявление, передает Trend со ссылкой на обнародованный документ.

Отмечается, что это первый в истории совместный документ должностных лиц Европарламента о незаконной деятельности на оккупированных территориях Азербайджана.

Как отмечается, данное заявление было принято в связи со "скорым началом строительства дороги, которая напрямую соединит Армению и Нагорный Карабах, в рамках проекта, о котором было заявлено в прошлом году".

Как говорится в заявлении, решение о строительстве этой магистрали было принято без согласия компетентных органов Азербайджана, что является нарушением норм международного права.

«Кроме того, это может символически закрепить незаконную оккупацию Нагорного Карабаха и его прилегающих территорий. Поэтому мы считаем эту инициативу предосудительной, поскольку она не содействует созданию условий, способствующих доверию, миру и примирению», - говорится в заявлении.