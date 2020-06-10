Итальянка во время операции на мозге нафаршировала почти сто оливок

Так как отдельные участки мозга отвечают за двигательные функции, речь, зрение и память, чрезвычайно важно не повредить здоровые ткани. Поэтому врачи просят полулежащего на спине пациента не отключаться, а реагировать на внешние раздражители и что-нибудь делат

60-летняя итальянка успела приготовить для жарки около 90 зеленых оливок, пока ей удаляли опухоль в левой височной доле головного мозга. Как пишет Русская служба BBC, современная медицина позволяет делать такие операции без наркоза при помощи ультразвука.

"Это позволяет нам контролировать состояние пациента, пока мы работаем над его мозговыми функциями, чтобы точно знать, что мы делаем", - сказал агентству ANSA нейрохирург Роберто Триньяни.

Одни больные просто разговаривают с медиками, другие смотрят мультфильмы, кто-то играет на скрипке или гитаре. Кулинарией во время операции до сих пор никто не занимался.

Пациентка занималась приготовлением оливок по-асколански около часа, и на это время, как писали итальянские СМИ, "операционная превратилась в подобие кухни". Вся процедура длилась около двух с половиной часов, шла без проблем и завершилась успешно.