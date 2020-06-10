Впервые от коронавируса умер вор в законе

В больнице Санкт-Петербурга от коронавируса умер 70-летний криминальный авторитет, известный как вор в законе Сачино Гегечкори. Об этом сообщает «Прайм Крайм».

По данным агентства, он стал первым обладателем воровского титула, который скончался от нового вируса. Гегечкори не был известен широкой публике, однако обладал непререкаемым авторитетом в уголовной среде. Он считался одним из ведущих титулованных выходцев с Кавказа. Его зоной влияния был Санкт-Петербург. Ни одна коронация воров, имевших отношение к северной столице, в последние годы не обходилась без его участия, пишет агентство.

Среди его так называемых крестников — известные воры в законе Тахи и Петрович. Сачино Гегечкори стал уже шестым вором в законе, умершим в 2020 году.