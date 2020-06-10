Половина всех заразившихся коронавирусом в Азербайджане приходится на Баку. Это следует из новых статистических данных, обнародованных со стороны TƏBİB.

Отметим, что до сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 8 530 фактов заражения коронавирусной инфекцией. Из них 4 720 человек вылечились, 102 – скончались, 3 708 – продолжают лечение в больницах особого режима.