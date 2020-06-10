Больше всего зараженных коронавирусом в Сабунчи, Ясамале и Бинагади новая статистика
Половина всех заразившихся коронавирусом в Азербайджане приходится на Баку. Это следует из новых статистических данных, обнародованных со стороны TƏBİB.
Отметим, что до сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 8 530 фактов заражения коронавирусной инфекцией. Из них 4 720 человек вылечились, 102 – скончались, 3 708 – продолжают лечение в больницах особого режима.
После Баку по количеству зараженных лидирует Гянджа-Газахский регион – 12,5%, Апшеронский – 11,6%, Аран – 9,3%, Ленкоранский район – 7,3%.
В зоне Шеки-Загатала – 1,7%, Губа-Хачмаз – 1,4%, Верхний Карабах – 1,1%, Нагорный Ширван – 1,6%.
При этом на долю Нахчыванской Автономной Республики приходится 0,05% от общего количества заболевших в Азербайджане.
Что касается Баку, то самый высокий показатель заражения зафиксирован в Сабунчинском районе – 12,4%. Затем следуют Ясамальский и Бинагадинский районы – по 12,3%. В Хатаинском районе этот показатель составляет 11,6%, Насиминском – 11%, Сураханском – 9,4%, Наримановском – 9,1%, Низаминском – 7,2%, Гарадагском – 7%, Хазарском – 4,4%, Сабаильском – 3%, Пираллахинском – 0,3%.