Полиция наказала кафе - нарушителей карантина

В Бинагадинском районе Баку правоохранительные органа выявили кафе, нарушившие особый карантинный режим, условия превентивных мер и не соблюдавшие социальной дистанции.

Как сообщает Report, в результате проведенных сотрудниками 6-го отделения полиции Бинагадинского РУП, постпатрульной службы и 40-го отделения полиции мероприятий привлечены к административной ответственности владельцы и посетители кафе "Фахралы" в поселке Юхары Сулутепе и кафе "Шуша" в поселке Баладжары. В целом задержаны семь человек.

Согласно статье 211 Кодекса об административных правонарушениях, арендатор кафе "Шуша" был оштрафован на 1 500 манатов, другие лица - на 100 манатов.