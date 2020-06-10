В рамках работ по расширению и реконструкции, проводимых в обоих направлениях на участке от круга 20 Января до Масазырского круга автомобильной дороги Баку - Губа - госграница России, в настоящее время на Масазырском круге и на въездных и выездных дорогах к нему проводятся работы по обновлению бетонно-асфальтового покрытия, говорится в сообщении Госагентства автомобильных дорог.

В связи с этим движение автотранспортных средств будет частично ограничено, водители же должны воспользоваться альтернативными дорогами.