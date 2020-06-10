«В клинике Sağlam ailə мне поставили предварительный диагноз - киста яичника с подозрением на внутреннее кровотечение. Врачи отправили меня на дополнительное обследование в клинику Avrasiya, где мне назначили МРТ. Результаты обследования обещали сказать через 24 часа, и я с трудом прождала ночь, принимая в больших количествах обезболивающие», - написала девушка на своей странице в фейсбук.

Пациентка С.Б. столкнулась с вопиющей халатностью врачей в бакинской клинике Avrasiya. Девушка прибыла в клинику с жалобой на острые боли в нижней части живота, и ей назначили МРТ.

На следующий день за результатами обследования девушка отправилась уже вместе со своим женихом.

«Я была шокирована. При моем женихе врач сказал, что у меня внематочная беременность. Я неоднократно говорила врачу, что этого не может быть. Я не могу быть беременна, потому что не живу половой жизнью. Вы представляете состояние моего жениха, который услышал о моей беременности? Я добивалась встречи с главврачом, но меня не пустили к нему. Я начала требовать обратно заплаченные 350 манатов, но тоже безрезультатно. Они говорили, что диагноз верный и денег возвращать не собираются», - сказала она.

Девушка обратилась в другую клинику, где обследование УЗИ выявило у нее фолликулярную кисту в яичнике. «Одним ложным диагнозом могла перевернуться вся моя жизнь. Киста могла лопнуть и начаться сильное кровотечение, а в это время врачи бы искали несуществующую внематочную беременность. Я требую обратно свои деньги и планирую подать на клинику в суд», - сказала она.