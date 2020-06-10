Устроившего стрельбу в мечети приговорили к 21 году

Норвежский суд приговорил Филипа Мансхауса, открывшего 10 августа 2019 года стрельбу в мечети близ Осло, к 21 году тюремного заключения. Соответствующее решение судья Анника Линдстрём.

Это самое жесткое наказание, предусмотренное уголовным правом страны. Его особенностью, однако, является то, что осужденный может находиться в заключении на протяжении всего того времени, в течение которого будет считаться опасным для общества, сообщает ТАСС.

Такой же приговор был вынесен в 2012 году в отношении норвежского террориста Андерса Брейвика.