Зеленский рассказал, какие должности предлагал Саакашвили

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили не принял его предложение стать советником по реформам, потому что считал это «не его уровнем».

«Мы встретились с Михаилом Николозовичем, он сказал: «Я хочу помогать». Встреч было несколько, он несколько раз приходил с разными советами, адекватными. Он спросил: «Где вы меня видите?». И я ему сказал: «Я хочу, чтобы вы сами подумали, увидели свой статус», – сказал Зеленский в интервью «Украинской правде».