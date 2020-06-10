Заместители министра на месте пожара в Джейранбатане обновлено 15:12
Заместители министра по чрезвычайным ситуациям – генерал-лейтенант Этибар Мирзоев и Тапдыг Амирасланов, а также другие должностные лица министерства находятся на территории пожара в поселка Джейранбатан Апшеронского района.
Меры по тушению пожара продолжаются.
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На горячую линию 112 МЧС поступила информация о том, что вокруг Джейранбатанского водохранилища на территории поселка Джейранбатан Апшеронского района горят высохшая трава и кустарники.
Как сообщает пресс-служба МЧС, на место пожара привлечены пожарные бригады и техника Государственной противопожарной службы и Службы спасения особого риска. Также к тушению пожара привлечены два вертолета Авиационного отряда МЧС.
В настоящее время принимаются меры по тушению пожара.