Заместители министра по чрезвычайным ситуациям – генерал-лейтенант Этибар Мирзоев и Тапдыг Амирасланов, а также другие должностные лица министерства находятся на территории пожара в поселка Джейранбатан Апшеронского района. Меры по тушению пожара продолжаются.

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На горячую линию 112 МЧС поступила информация о том, что вокруг Джейранбатанского водохранилища на территории поселка Джейранбатан Апшеронского района горят высохшая трава и кустарники.

Как сообщает пресс-служба МЧС, на место пожара привлечены пожарные бригады и техника Государственной противопожарной службы и Службы спасения особого риска. Также к тушению пожара привлечены два вертолета Авиационного отряда МЧС.

В настоящее время принимаются меры по тушению пожара.