Лидер Исламской партии выступил против Али Керимли и покинул Нацсовет

«Демонстрировать разные взгляды по различным вопросам является нормальным явлением и показателем демократии. Но, вместе с тем, есть неизменные национально-духовные и религиозные ценности азербайджанского народа, которые нельзя игнорировать и тем более унижать. За эти годы мы не научились с уважением относиться к позиции друг друга. События показали, что мы не смогли избавиться от амбиций и превратиться в монолитное объединение», - сказал Ровшан Ахмедли.

Ахмедли заявил, что очень огорчен последними событиями, происходящими внутри Нацсовета. «Несмотря на все мои попытки сохранить это объединение и оправдать ожидания людей, в текущей ситуации я не нахожу возможным более находиться в Нацсовете и покидаю его», - написал Ровшан Ахмедли, призывая других членов Нацсовета прекратить конфликты.