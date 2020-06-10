Ереван не справляется с коронавирусом и просит Тбилиси о помощи

Грузия отправит в Армению команду медиков для борьбы со вспышкой COVID-19. Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария на заседании правительства страны.

"Я ежедневно лично общаюсь с армянским премьером, так же как и министры здравоохранения, экономики и иностранных дел. Мы идентифицировали, какой тип помощи необходим нашим соседям", - цитирует Sputnik Армения грузинского премьера.

По его словам, министру здравоохранения поручено начать подготовительную работу по оказанию помощи Армении. "Такая просьба поступила со стороны наших соседей", - отметил Гахария.

По состоянию на 11 июня в Армении выявлено 14 669 случаев заражения COVID-19, в Грузии – 828.