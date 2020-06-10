Ильхам Алиев открыл новую подстанцию фото

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанции «Ахмедлы» ОАО «Азерэнержи» в Хатаинском районе Баку, сообщает АзерТАдж.

2421 просмотров