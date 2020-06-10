Ученые назвали вызывающие тяжелое течение коронавируса факторы

В период с 19 февраля по 15 апреля они следили за пациентами госпиталя в Тэгу, оказавшемся эпицентром вспышки COVID-19 в стране. Тяжелые осложнения проявились у 23 из 110 человек.

Наблюдение за больными показало, что лихорадка, диабет, низкий уровень насыщения крови кислородом и проблемы с сердцем ухудшают течение заболевания. В основном тяжело болели пожилые пациенты, у которых диабет или сердечная недостаточность, а также снижение сатурации объясняются возрастом.

Авторы исследования уверены, что выделенные ими факторы помогут врачам более точно определять больных с наибольшим риском осложнений от COVID-19.