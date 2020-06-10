Местные власти отмечают, что в Чинкуэфронди не зафиксировано ни одного случая заражения COVID-19 среди жителей. Кроме того, данный регион считается самым безопасным в Италии с точки зрения распространения инфекции.

В Италии возобновили продажу домов по одному евро. Об этом сообщает CNN travel. Первой в системе "бесплатных" домов вернулась коммуна Чинкуэфронди в регионе Калабрия.

Мэр Чинкуэфронди надеется, что положительная эпидемиологическая ситуация поможет привлечь новых жителей. По его словам, ситуация с демографией в коммуне настолько серьезная, что план по ее спасению назвали "Операция красота". Из поселения выезжают молодые люди в поисках работы.

Единственное требование к покупателю - реставрация купленного здания в течение трех лет. Если в других регионах требуют залог в 5000 евро, то в Чинкуэфронди необходимо оплатить однократный сбор размером в 250 евро на период реставрационных работ.

Если за три года новый владелец не завершает ремонт, он будет оштрафован на 20 тысяч евро, при этом взнос не заберут в пользу государства.