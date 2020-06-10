За рулем был не президент Ильхам Алиев фото; видео
Несколько дней назад в социальных сетях распространились видеокадры автомобиля, за рулем которого находился человек, очень похожий на президента Ильхама Алиева.
В комментариях к видео говорилось, что за рулем белой иномарки находился лично президент Ильхам Алиев. Само видео в считанные часы разлетелось по соцсетям и набрало тысячи просмотров.
Как удалось выяснить haqqin.az, данным автомобилем управлял не президент Азербайджана, а житель Баку, хотя и очень похожий на лидера страны.