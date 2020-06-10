В Азербайджане в четырех районах «оранжевой» зоны установили посты

После последнего решения Оперативного штаба Кабмина по предотвращению широкого распространения COVİD-19 на въездах и выездах еще четырех районов установлены посты карантинного контроля, передает Trend.

Согласно информации, сотрудники полиции контролируют въезды-выезды Евлахского, Исмаиллинского, Кюрдамирского и Сальянского районов. Кроме того, на улицах и проспектах этих районов также установлены посты полиции.

В соответствии с последним решением Оперативного штаба при Кабмине территории Баку, Сумгаита, Гянджи, Ленкорани, а также Апшеронского, Евлахского, Исмаиллинского, Кюрдамирского и Сальянского районов объявлены «оранжевой» зоной, где наиболее распространена инфекция COVİD-19.