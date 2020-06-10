Кремль отреагировал на угрозу новых антироссийских санкций США

В Кремле наблюдают за сообщениями об угрозе новых санкций США против России и считают рестрикции незаконными, отреагировал на данные в СМИ официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

Он отметил, что по мере развития избирательной кампании в США Россия становится для американских политиков «сакральной жертвой, которую необходимо принести, если хочешь добиться какого-то успеха в электоральных делах».

Накануне республиканцы палаты представителей Конгресса США предложили ввести жесткие санкции против России и признать ее «государством — спонсором терроризма». В частности, очередные ограничения предлагается наложить на российские нефтегазовые проекты и «подконтрольных России лиц», проживающих на территории других стран.

Также 10 июня Евросоюз одобрил продление санкций против России сроком еще на один год.