Задолженность федерального правительства США перед кредиторами впервые за всю историю страны превысила $26 трлн, что вызвано предпринимаемыми усилиями по преодолению последствий пандемии COVID-19. Об этом сообщила телекомпания CBS, ссылаясь на данные Минфина США.

"Государственный долг превысил $26 трлн. Он увеличился на $1 трлн с 5 мая. Составлял $24 трлн 7 апреля. С того момента, как Дональд Трамп возглавил Белый дом, госдолг вырос на $6 трлн", - подчеркнула телекомпания, передает ТАСС.

"Министерство финансов отмечает, что рост госдолга вызван выделением средств на программы противодействия пандемии COVID-19 и связанными с пандемией отсрочками налоговых выплат", - добавила CBS.

Ранее газета The Washington Post указывала, что госдолг и задолженности американских корпораций из-за пандемии вырастут в 2020 году до рекордных показателей, что, как считают эксперты, создаст риски для экономики после того, как с коронавирусом будет покончено. В соответствии с прогнозами, которые привело издание, расходы федерального бюджета в этом году на $4 трлн превысят доходы. По оценкам специалистов Международного валютного фонда, обнародованным в апреле, в США госдолг из-за предпринимаемых мер противодействия коронавирусу увеличится в 2020 году до 131,1% ВВП.