Во дворе дома жителя Астары нашли плантацию конопли
В Астаре задержан мужчина, подозреваемый в культивации и сбыте наркотических средств, сообщает пресс-служба МВД.
Согласно информации, в результате проведенных сотрудниками Астаринского районного отделения полиции оперативных мероприятий во дворе дома, принадлежащего жителю села Машхан Мирали Баширову, обнаружены и изъяты 18 кустов конопли.
Также в ходе осмотра двора дома М.Баширова обнаружено и изъято 6,1 кг марихуаны.
Возбуждено уголовное дело, начато расследование.