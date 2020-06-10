«Азерэнержи» гарантирует: энергоснабжение страны будет обеспечено на 100%

ОАО «Азерэнержи», которое работает круглосуточно и не останавливает производство и передачу электроэнергии ни на секунду, предпринимает все необходимые меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на своих предприятиях, а также обеспечению устойчивого и качественного энергоснабжения потребителей.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе ОАО, с момента объявления о пандемии не было проблем с электростанциями, системно значимыми подстанциями и высоковольтными линиями электропередач, следовательно, и с энергоснабжением как при смягчении, так и при ужесточении правил карантина.

В соответствии с решением Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана, большинство сотрудников «Азерэнержи» в дни ужесточении правил карантина находились на рабочем месте. В строгие карантинные дни был обеспечен энергоэкспорт в соседние страны в требуемом объеме.