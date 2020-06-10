Синоптики обещают сорокаградусную жару

В Баку и на Апшероне ожидается солнечная погода, ветер юго-восточный. Температура воздуха на полуострове ночью от 19 до 23 градусов тепла, днем 34-38 градусов, в столице ночью 21-23, днем воздух прогреется до 35-37 градусов выше нуля.

В четверг, 11 июня, в Азербайджане ожидается повышение температуры воздуха, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Атмосферное давление - 754 миллиметра ртутного столба, относительная влажность ночью 60-70%, днем 25-35%.

Прогнозируемое на Апшероне преобладание слабого ветра, а в некоторые часы застой воздуха и высокая температура могут вызвать дискомфорт у метеозависимых людей.

В регионах Азербайджана день также в целом пройдет без осадков, только днем в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы и локальные ливни, возможен град. Утром в горах туман, ветер восточный. Температура воздуха ночью 19-24 градуса тепла, днем воздух прогреется до 35-40 градусов, в горных областях ночью 11-16 градусов тепла, днем - от 20 до 25 градусов выше нуля.