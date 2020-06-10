В США профессора отстранили от работы после отказа упростить экзамены чернокожим

Известно, что профессор Кляйн преподавал в течение 39 лет бухгалтерское дело. После смерти чернокожего охранника Джорджа Флойда некие «нечерные союзники черных» направили ему письмо с просьбой об особом отношении к афроамериканцам при выставлении финальных оценок в онлайн-курсе. В качестве обоснования приводился аргумент, что часть учащихся начала заниматься уличным активизмом.

Отмечается, что Кляйн отказался делать поблажки, которые позволят «без вреда для здоровья» сдать финальный экзамен по курсу. В частности, ему предлагалось упростить экзамены или продлить дедлайны по квалификационным работам. Он привел в защиту своей позиции слова лидера движения за гражданские права чернокожих Мартина Лютера Кинга, который призывал отказаться от особого отношения к людям по цвету кожи. Кроме того, преподаватель в ответном письме указал, что в интернете он даже не знает, кто из его студентов чернокожий. «А что делать, если студент смешанного происхождения, например наполовину афроамериканец, наполовину азиат? ...Полная поблажка или только наполовину?» — написал он.

После этого студенты выложили переписку в публичный доступ и создали петицию с требованием от руководства университета уволить Кляйна. В ней говорится о «чрезвычайно бесчувственном, пренебрежительном и прискорбно расистском ответе на просьбу своих студентов о сочувствии и сострадании во время гражданских волнений». Обращение подписали около 20 тысяч человек. В итоге университет временно отстранил преподавателя от работы на три недели за «насмешливое письмо». Отмечается, что в адрес преподавателя начали поступать угрозы, полиция взяла под контроль его дом.