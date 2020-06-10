Чавушоглу об Айя-Софии: США и Греция не имеют права указывать Турции

В то же время официальный представитель МИД Турции Хами Аксой прокомментировал содержание ежегодного доклада Госдепа США о состоянии свободы религии в мире. Дипломат подчеркнул, что в последние 20 лет в Турции предприняты серьезные шаги по укреплению институтов прав человека, в том числе в области религиозных свобод.

«Отсылки авторов доклада на расположенные в Турции исторические объекты «Айя-София» и «Карие» вызывают изумление. Все эти объекты являются собственностью Турецкой Республики, и любые решения и действия в этом направлении – прерогатива нашей страны. Ни одна другая страна не вправе вмешиваться в этот вопрос. Турция осознает значимость своего культурного и религиозного наследия и предпринимает шаги по бережной охране этих объектов», - отметил турецкий дипломат.

Аксой отметил, что на фоне действенных усилий турецкого правительства по защите религиозных свобод в самих США имеют место проявления исламофобии, антисемитизма, расизма и ксенофобии. «Призываем США сконцентрироваться на защите религиозных свобод и прав человека на собственной территории», - сказал турецкий дипломат.