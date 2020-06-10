Оперштаб о деятельности аптек в дни ужесточенного карантина

Как уже сообщалось, решением Оперативного штаба при Кабмине на территории Баку, Сумгаита, Гянджи, Ленкорани, а также Апшеронского, Евлахского, Исмаиллинского, Кюрдамирского и Сальянского районов с 00:00 часов 14 июня и до 06:00 16 июня будет действовать ужесточенный карантинный режим.

В отмеченных городах и районах аптекам разрешена лишь услуга адресной доставки лекарств.

Для того, чтобы оказывать данную услугу в период ужесточенного карантинного режима аптеки должны зарегистрировать имена своих сотрудников и номера их транспортных средств на портале icaze.e-gov.az. После того, как регистрация аптек будет завершена, их адреса, время работы и телефоны для пользования услугой адресной поставки будут размещены на сайте www.koronavirusinfo.az.