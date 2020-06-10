Шэн Сию специально для haqqin.az 15:26

Уличная торговля и ночные рынки возвращаются в пространство китайских городов. Правительство КНР считает, что возрождение «лоточной экономики» может сыграть реанимирующую роль для ликвидации последствий пандемии коронавируса. Ох, уж эти китайские уличные базарчики и ночные рынки! Лотки вдоль дорог со всякой всячиной, от закусок до антиквариата, громкоголосые продавцы, буйство красок, звуков и выбора на любой кошелек. Запах еды, слегка грязновато, довольные и слегка осоловевшие от сытости китайцы.

Более распространены только ночные рынки. Во-первых, это связано с климатом - летом +30 на большей части территории Китая, а потому активная жизнь начинается с заходом солнца. Во-вторых, это удобно – днем обычная улица или площадь с большим количеством транспорта и людей преобразуется в пространство для пешеходов вечером. Моментально оборудуются торговые ряды из киосков, палаток и лотков, между которыми народ может неспешно гулять, развлекаться, есть и шопиться. Пережившая расцвет в начале 1980-х, когда в рамках политики реформ и открытости государство поддерживало уличные «микропредприятия», к 2020 году «лоточная экономика», казалось, исчезнет с улиц. Рост корпоративной экономики и уровня жизни, стремление к созданию «правильного» опрятного имиджа городов, ужесточение контроля за малым бизнесом и обращением финансов, регулярные полицейские рейды против торговцев без патента – в какой-то момент этот «секретный ингредиент» вполне мог совсем уйти, сделав Китай чуть преснее, чуть менее красочным. Но поддержка почти вымирающему классу лоточников пришла откуда не ждали. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян 28 мая в ходе пресс-конференции на сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), главном событии местного политического сезона, дал высокую оценку примеру города Чэнду, в котором с разрешения властей за одну ночь на улицах было установлено 36 тысяч торговых палаток – в результате чего было создано 100 тысяч новых рабочих мест.

Через несколько дней, 1 июня, Ли Кэцян посетил один из старых районов в Яньтае, провинции Шаньдун, и еще раз упомянул о важности развития уличной мелкой торговли, подчеркнув ее значение для экономики страны. Сигнал к повороту от сдерживания к поощрению мелкого бизнеса и созданию новых рабочих мест с полной или частичной занятостью в этой отрасли прозвучал, после чего в Китае начался настоящий бум «лоточной экономики». Как сообщали в редакцию haqqin.az ее читатели из Китая, в начале июня некоторым предпринимателям даже позвонили из районных администраций и просили установить лотки. Традиционно оперативно на новый экономический запрос среагировали крупнейшие платформы WeChat и Alipay, объявив о планах предоставления помощи мелким розничным торговцам, которые включают в себя субсидии и беспроцентные займы. Инвестирование в акции компаний по производству оборудования для уличной торговли стало новым трендом, так, например, акции группы компаний Wuling Automobile по производству специальных фургонов SAIC-GM-Wuling Automobile выросли за день на 1200 пунктов. Очередным китайским феноменом можно считать то, насколько быстро и однозначно граждане отреагировали на призыв руководства страны об изменении политики в отношении норм уличной торговли. Еще раз подчеркну: в Китае сейчас настоящий бум, на улицу вышли даже далеко не бедные китайцы, проводя по нескольку часов в день в этом упоительном и азартном занятии – до хрипоты торговаться за пару юаней.

И несмотря на то, что социальные сети тут же наполнились мемами, иронизирующими над завуалированным призывом выходить на улицу и заниматься неквалифицированным трудом, большинство горожан относятся к изменениям позитивно. То ли здесь сработал национальный менталитет: каждый китаец – немного купец, то ли работает неистребимая мечта об обогащении - через легкий спекулятивный бизнес-механизм, да еще и с «благословения» государства. Остается открытым вопрос, насколько уличные киоски могут помочь государству решить проблему безработицы – но ответ на него возможен только через некоторое время. А пока китайское правительство запустило огромный социальный эксперимент. Если это оказало крайне благотворное влияние на экономику страны в 80-х, то почему это не сможет сработать сейчас, в конце концов.