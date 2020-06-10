Предупреждение синоптиков: в Азербайджане ожидается сильная жара

В ближайшие выходные (13 и 14 июня) на территории Азербайджана ожидается очень жаркая погода, максимальная температура воздуха в Баку и на Апшероне составит 40 градусов тепла, в центральных районах воздух прогреется до 42 градусов. Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 13 и 14 июня температура на Апшероне повысится до 40 градусов, что в целом неблагоприятно для метеочувствительных людей. В дневное время не рекомендуется находиться на открытом воздухе в течение длительного времени.

В то же время с вечера 11 июня по вторую половину дня 14 июня в некоторых северных и западных регионах Азербайджана ожидаются грозы, локальные ливни, выпадет град. В некоторых горных реках Большого и Малого Кавказа возможны кратковременные паводки.