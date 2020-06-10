Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента РФ Владимира Путина с государственным праздником – Днем России. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Уважаемый Владимир Владимирович, сердечно поздравляю Вас с государственным праздником – Днем России.

Российская Федерация уверенно идет по пути развития, прогресса и преобразований в общественно-политической, социально-экономической и других сферах. Активный внешнеполитический курс является надежной основой для усиления позиции Вашей страны на мировой арене.

С большим удовлетворением хочу отметить высокий уровень отношений между Азербайджаном и Россией. Многовековые традиции дружбы, добрососедства и взаимоподдержки между нашими народами составляют прочный фундамент для дальнейшего развития и углубления азербайджано-российского многопланового взаимодействия и стратегического партнерства.

Уверен, что успешная реализация всего спектра задач, стоящих на повестке двусторонних отношений, откроет новые возможности для расширения взаимовыгодного и полномасштабного сотрудничества между нашими странами.

Пользуясь случаем, выражаю солидарность народа Азербайджана с народом России в период преодоления последствий пандемии коронавируса.

Желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья, успехов, a всем россиянам – процветания и благополучия», - говорится в поздравительном послании главы азербайджанского государства.