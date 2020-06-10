Глава МИД Армении о предметных переговорах по Карабаху

Стороны ждут создания условий для возобновления предметной работы в рамках переговоров по Карабаху, сказал глава МИД Армении Зограб Мнацаканян журналистам в парламенте страны, пишет Sputnik Армения.

На фоне коронавируса прошла одна видеоконференция с участием глав МИД и сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Кроме этого, Мнацаканян поддерживает постоянную связь с посредниками МГ ОБСЕ.

«Для продолжения предметной работы нам необходимо подождать, пока будут созданы необходимые условия, чтобы провести встречу и продолжить регулярную работу», - сказал Мнацаканян.

В данных условиях, по его словам, самое главное - избегать действий, которые могут привести к эскалации конфликта.