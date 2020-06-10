Представитель Минздрава на обсуждениях по эффективным методам борьбы с коронавирусом

Правительство Боснии и Герцеговины организовало двухдневную виртуальную международную конференцию на тему борьбы с пандемией коронавируса и выбора самых эффективных методов борьбы.

В конференции приняли участие специалисты из различных стран – Азербайджана, Великобритании, Эстонии, Бангладеш, Грузии и др.

В конференции, основной целью которой является обмен успешным опытом, принял участие начальник отдела медицинской политики и планирования Центра общественного здравоохранения и реформ Минздрава Набиль Сеидов.

Выступление Набиля Сеидова было посвящено теме применения электронных технологий в сфере здравоохранения и роли пандемии COVİD-19. Он поделился с другими участниками конференции успешным опытом Азербайджана по реализации проектов по внедрению чатбота «Проверь себя», созданию электронного портала для виртуальных тренингов врачей MD reference и др.

Другие участники конференции также выступили с докладами на тему роли цифровых технологий в борьбе с кризисом COVID-19, а также провели обмен мнениями.