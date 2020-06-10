В Турции сотрудник генконсульства США осужден за шпионаж

Суд в Турции признал сотрудника генерального консульства США в Стамбуле Метина Топуза виновным в пособничестве террористической группировке и приговорил его к восьми годам и девяти месяцам тюремного заключения. Об этом сообщил в четверг телеканал Haber Turk.

Топуз был задержан турецкими правоохранительными органами в октябре 2017 года и с тех пор находится под стражей. Он обвинялся в связях с террористической группировкой фетхуллахистов (FETO) и шпионаже.