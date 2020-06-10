В Швейцарии создали прозрачные медицинские маски

Ученые из швейцарской федеральной лаборатории материаловедения и технологий разработали прозрачные медицинские маски. Маски не скрывают лицо и в них легко дышать, пишет Gizmodo.

Над технологией нового материла исследователи работали два года. В итоге им удалось создать специальную органическую биомассу - тысячи ультратонких нитей полимерных волокон. Материал фильтрует воздух так же, как и обычная медицинская маска. Новое изделие получило название HelloMasks.

Как рассказали эксперты, новые маски не будут "обезличивать" их носителей. К тому же, прозрачные маски оценят люди с проблемами слуха – они смогут спокойно различать мимику врачей.

В больницы прозрачные маски поступят к 2021 году.