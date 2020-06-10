Отныне автобусы BakuBus в поселках Гарачухур и Бакиханова

Накануне haqqin.az сообщал, что автобусный маршрут №24 передан ООО BakuBus. Причиной такого решения стали поступавшие от горожан многочисленные жалобы на перевозчика. Отныне оплата проезда на этом маршруте будет осуществляться исключительно в безналичной форме.

Бакинское транспортное агентство продолжает меры по повышению качества обслуживания пассажиров. Одной из составляющих этих мер, является выявление проблемных автобусных маршрутов и замена на них перевозчиков.

Учитывая многочисленные обращения граждан, внесены изменения и в схему маршрута №24. Поселок Гарачухур автобусным маршрутом напрямую соединен с Центром обмена транспортом «Кероглу» и станцией метро «Нариман Нариманов».

Специалисты БТА также продолжают работу по установке POS-терминалов для пополнения баланса BakiKart. Установка новых POS-терминалов требует меньше времени и затрат, что позволит ускорить интеграцию автобусных маршрутов к системе BakiKart и в будущем обеспечить полный переход общественного транспорта на безналичную оплату.

В связи с переходом автобусного маршрута №24 на безналичную оплату в поселках Бакиханова и Гарачухур, а также на территории, именуемой «Чермет», выбраны семь магазинов, киосков и парков, где установлены аппараты для зачисления денег на проездную карту.

Это позволит гражданам пополнять проездную карточку в любое удобное для себя время.

Haqqin.az представляет карту расположения POS-терминалов по пути следования автобусов маршрута №24.