В Пекине впервые за два месяца выявили коронавирус

В Пекине зафиксировали первый за 56 дней случай COVID-19. Об этом заявил замглавы городского района Сичэн Моу Цзяньхун.

Согласно информации, заболел 52-летний мужчина, проживающий в районе Сичэн на западе Пекина. Накануне с повышенной температурой он обратился в районную больницу. У него были и другие симптомы, в том числе озноб и слабость, однако не было кашля, боли в горле и груди. Теперь он и члены его семьи находятся под медицинским наблюдением.

"В настоящее время в западном районе Сичэн проводится эпидемиологическое расследование, устанавливаются пути передачи инфекции", - сказал Моу Цзяньхун.

На протяжении последних двух недель заразившийся мужчина не выезжал за пределы Пекина и не имел тесных контактов с прибывшими в китайскую столицу из других регионов. Власти усилят контроль в местах большого скопления людей и общественных местах для предотвращения новых случаев заражения, подчеркнул Моу Цзяньхун.