Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на бирже ICE в Лондоне ускорила снижение и опустилась до $38,96 за баррель, это на 6,6% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 16:11 мск, сообщает ТАСС.

Цена нефти сорта WTI снижается на 7,7% - до $36,71 за баррель.