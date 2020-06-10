Нефть обвалилась обновлено 17:20
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на бирже ICE в Лондоне ускорила снижение и опустилась до $38,96 за баррель, это на 6,6% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 16:11 мск, сообщает ТАСС.
Цена нефти сорта WTI снижается на 7,7% - до $36,71 за баррель.
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Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE снижается на 5,6%, в моменте достигая $39,4 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки, передает ТАСС.
Цена WTI теряет 6,5% и торгуется на уровне $37,18 за баррель.
По состоянию на 15:30 мск нефть марки Brent дешевела до $39,27 за баррель, это на 5,9% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Стоимость сорта WTI падала уже на 6,8% - до $37,06 за баррель.