Оперштаб: Авиакомпании ряда стран хотят возобновить полеты в Азербайджан обновлено 18:05
Авиакомпании Турции, Венгрии, Казахстана и России хотят возобновить полеты в Азербайджан. Об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказал директор Государственного агентства гражданской авиации при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Ариф Мамедов, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.
Он отметил, что в последние дни число зараженных коронавирусом увеличилось: «Во время авиаперевозок люди длительное время находятся в закрытом пространстве. При этом самолет пролетает над территорией нескольких стран и приземляется в другой стране. Разработанные правила направлены на защиту здоровья пассажиров. Они также разработаны с учетом рекомендаций Международной организации гражданской авиации и других организаций. Разработаны временные правила в соответствии с рекомендациями Международной организации гражданской авиации от 27 мая. Мы уже получили информацию, что Кабинет министров утвердил эти правила».
* * * 17:41
«В апреле-мае этого года чартерными рейсами было перевезено порядка 25 тысяч пассажиров». Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал директор Государственного агентства гражданской авиации при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Ариф Мамедов.
По его словам, эти показатели охватывают чартерные рейсы в Азербайджан и зарубежные страны.
«За отчетный период никаких запретов на грузоперевозки не было, в этой области даже зафиксирован рост в 25-27 процентов. Помимо этого, в апреле-мае перевезено порядка 25 тысяч пассажиров», - добавил Мамедов.
* * * 17:32
«18 июня в 12.00 будет выполнен первый рейс Баку-Нахчыван». Об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказал вице-президент ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) Эльдар Гаджиев.
Он отметил, что в этот день, в 15.00 будет выполнен второй рейс.
* * * 17:27
«Мы узнавали в других государствах, каковы будут требования для наших граждан». Об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров, сказал директор Государственного агентства гражданской авиации при Министерстве транспорта, связи и высоких технологи Ариф Мамедов.
По его словам, Украина, Беларусь, Кыргызстан уже направили ответы:
«Ряд государств заявили о необходимости паспорта COVID-19. Но пока неясно, за чей счет будет карантин в некоторых странах».
* * * 17:25
«В последние дни стало больше людей, использующих маски в общественном транспорте и закрытых помещениях». Об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказала заведующая отделом TƏBİB Ягут Гараева.
Я.Гараева отметила, что если каждый гражданин будет беречь себя, это будет вкладом в общее дело.
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Оперативный штаб при Кабмине проводит брифинг для журналистов по ситуации с коронавирусом в Азербайджане, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.
Согласно информации, в брифинге принимают участие вице-президент AZAL Эльдар Гаджиев, директор Государственного агентства гражданской авиации при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Ариф Мамедов и заведующая отделом контроля и профилактики заболеваний Объединения по управлению территориальными медицинскими объединениями (TƏBİB) Ягут Гараева.