Авиакомпании Турции, Венгрии, Казахстана и России хотят возобновить полеты в Азербайджан. Об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказал директор Государственного агентства гражданской авиации при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Ариф Мамедов, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

Он отметил, что в последние дни число зараженных коронавирусом увеличилось: «Во время авиаперевозок люди длительное время находятся в закрытом пространстве. При этом самолет пролетает над территорией нескольких стран и приземляется в другой стране. Разработанные правила направлены на защиту здоровья пассажиров. Они также разработаны с учетом рекомендаций Международной организации гражданской авиации и других организаций. Разработаны временные правила в соответствии с рекомендациями Международной организации гражданской авиации от 27 мая. Мы уже получили информацию, что Кабинет министров утвердил эти правила».

* * * 17:41

«В апреле-мае этого года чартерными рейсами было перевезено порядка 25 тысяч пассажиров». Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал директор Государственного агентства гражданской авиации при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Ариф Мамедов.

По его словам, эти показатели охватывают чартерные рейсы в Азербайджан и зарубежные страны.

«За отчетный период никаких запретов на грузоперевозки не было, в этой области даже зафиксирован рост в 25-27 процентов. Помимо этого, в апреле-мае перевезено порядка 25 тысяч пассажиров», - добавил Мамедов.

* * * 17:32

«18 июня в 12.00 будет выполнен первый рейс Баку-Нахчыван». Об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказал вице-президент ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) Эльдар Гаджиев.

Он отметил, что в этот день, в 15.00 будет выполнен второй рейс.