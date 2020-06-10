В США массово оскверняют памятники Колумбу видео
В некоторых городах США участники массовых беспорядков снесли либо осквернили памятники первооткрывателю Америки Христофору Колумбу.
Demonstrators pulled down statues of Christopher Columbus in St. Paul, Minnesota, and Richmond, Virginia, and decapitated another in Boston, targeting monuments seen as symbols of white supremacy. https://t.co/E1YVJCElVR pic.twitter.com/kWNGzI4b9Y— The New York Times (@nytimes) June 11, 2020
В городе Ричмонд штата Вирджиния попытались поджечь памятник Колумбу, а затем сбросили его при помощи веревок. Вандалы заявляют, что Колумб олицетворяет расизм.
В Бостоне, штат Массачусетс, толпа повредила памятник, отпилив голову статуи. Еще одну статую снесли в городе Сент-Пол в Миннесоте.